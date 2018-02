Apokalypse-poesi: Det regner med honning og kødblomster i Glenn Christians gakkede økodigte Glenn Christian insisterer på materien, både menneskets, dyrets, plantens og skriftens i sine øko-apokalyptiske digte. Som ikke er uden humor.

Hvis man får Glenn Christians nye digtsamling mellem hænderne og er ved at drukne lidt i de tæt beskrevne første sider – hvor kun tankestreger giver dén luft, som plejer at være mellem ordene i et digt – skal man gøre sig selv den tjeneste at læse dem højt. Da åbenbares et beat, som gør det svært ikke at blive ved med at læse.