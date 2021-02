Der var ét jysk ord, som voldte den italienske oversætter store problemer, da han skulle oversætte dansk klassiker

Kongens fald

Fra dansk til italiensk

Fra kapitlet: ’Den danske død’

Og han fløj i oprejst stilling i den lyse nat og dalede ombord på lykkens skib. De sejlede på havet under månens og stjernernes lys. Og da de havde sejlet let og længe, kom de til lykkens land, der har den forunderlige sommer. Du mærker med lukkede øjne den søde lugt af jordens grønsvær, Landet er blødt og grønt som en frisk seng i havet, fødeseng, dødsseng. Himlen hvælver sig med forkærlighed over det, skyerne står stille over det, bølgerne rækker ind og klapper den lyse strand. To blå have bejler til kysterne, hvor sandet er fint, og hvor den magre græsbund er pikket med lutter runde, brogede sten. I landet er en fjord, som aldrig glemmes, dér står solens støtter. Landets kyster og øer viser sig med vidunderlig ynde i havet. Fjordene synger, og sundene er som porte ind til overflødighedens land. Her er alting dybt farvet, jorden er grøn, grøn, og himlen mødes med havet i blå stemning. Det er den store sommers land, dødens land.

La morte danese

E volò in piedi nella notte luminosa e scese sulla nave della felicità. Navigavano sul mare sotto la luce della luna e delle stelle. E dopo aver navigato leggeri e a lungo giunsero nel paese della felicità. La bassa terra che ha una meravigliosa estate. Con gli occhi chiusi sentì il dolce profumo del tappeto erboso, la terra era morbida e verde come un fresco letto nel mare, un letto di nascita, un letto di morte. Il cielo benevolo la copriva come una volta, le nuvole erano immobili, le onde si protendevano a lambire la spiaggia chiara. Due mari azzurri carezzavano le coste, dove la sabbia era sottile e il tappeto d’erba era punteggiato solo di pietre tonde e variopinte. In quella terra c’è un fiordo che non viene mai dimenticato, lì sorgono i pilastri del sole. Le coste e le isole di quella terra spuntano dal mare con incantevole grazia. I fiordi cantano, gli stretti sono come portoni di accesso alla terra dell’abbondanza. Lì tutti i colori sono intensi, la terra è verde, verde, e il cielo incontra il mare in un tono azzurro. È la grande terra dell’estate, la terra della morte.

Vis mere