Man mærker stanken i næsen, blodet mellem tænderne og sex, så det damper

Hun er kristen, han er jøde. Vi er i middelalderen på det første korstogs tid. Hun er lys, blond og nordisk, har vikingeblod i årerne og hedder Vigdis. Han hedder David og ser sydlandsk ud efter sin far, som er rabbiner i den sydfranske by Narbonne. De spanske jøder flygtede op til Frankrig, når det blev for svært blandt maurerne. Spanien hedder Sfarad på hebraisk, David er sefardisk jøde.

De to unge mødes og forelskes omkring år 1090 i den nordfranske by Rouen, hvor David studerer ved byens yeshiva, den jødiske læreanstalt. Vigdis konverterer og får et nyt navn, Hamoutal. Hendes far bliver rasende, og så flygter de unge elskende, jøden og konvertitten, ned gennem middelalderens vestlige verden som Romeo og Julie eller Abélard og Héloïse. De er på et road trip a la Bonnie & Clyde, blot til fods. Målet er Jerusalem, men rejsen ender i Kairo. Vild historie.