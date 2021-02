Du kender Privat-Lars og Statsminister-Lars: Venstres tidligere formand har startet en bevægelse. Får vi nu Fantast-Lars?

Mange kender allerede Privat-Lars og Statsminister-Lars. Nu hvor Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen har startet en bevægelse, er det måske på tide med et tredje navn. Hvad med Fantast-Lars?

Jeg holder meget af Lars Løkke og hans utrolige vedholdenhed – på samme måde som jeg har sympati for de store drømmere i dansk litteratur. Adam Oehlenschlägers Aladdin, Henrik Pontoppidans Lykke-Per, J.P. Jacobsens Niels Lyhne eller Johannes V. Jensens Mikkel Thøgersen. Alle har de kolossalt store forventninger til deres liv og deres egen rolle i verden. Det er derfor, de fleste af dem lider en tragisk skæbne: De formår sjældent at forbinde deres indre storhed med de ydre begrænsninger.

Forfatteren Jens Smærup Sørensen sagde engang, at det er vi danskeres lod at være fanget i en konflikt mellem at være små og føle os store. Man ser det hos litteraturens mange fantaster såvel som i det politiske livs mangel på nøgternhed. Vi lider af storhedsvanvid, men putter os alligevel i provinsialisme. Vores fantaster forsøger som regel at opnå det hele uden nogen store bestræbelser – storheden er noget, vi føler, at vi har fortjent.

I hele sit politiske liv har Lars Løkke udgjort et strålende billede på denne fascinerende og farlige vekselvirkning. I to regeringsperioder lod han sig begrænse af Dansk Folkepartis snæversyn, mens det var bekvemt. I dag drømmer han om at samle Danmark omkring sig og åbne landet mod omverdenen.