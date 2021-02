Hvordan gik det til?: I årevis blev forfatteren set ned på af anmelderne. Nu bliver hun læst i hele verden

Så opdagede de også Tove Ditlevsen i Amerika.

En dejlig sætning at skrive, og sandt er det, at The New York Times, Vestens mest indflydelsesrige avis, også hvad angår litteratur, netop har anmeldt Ditlevsens erindringer i overmåde positive vendinger.

Der er tale om intet mindre end et »litterært mesterværk«. At læse Tove Ditlevsen er som at betragte noget, der brænder«, udtaler Parul Seghal, der anmeldte erindringerne i The New York Times. Han er helt oppe at ringe og fremhæver Ditlevsens bøger for deres hudløse intimitet og ærlighed og erklærer ligefrem, at han måtte minde sig selv om, at han ikke er vokset op i Istedgade.

Ditlevsens københavnerfornemmelse sammenlignes allerede med Elena Ferrantes evne til at give sine læsere et ordentligt skud Napoli.