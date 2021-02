5 hjerter: En desillusioneret roman fra et land, som er gået fra forstanden

Din roman er ikke magisk realisme, men tragisk realisme«, sagde en læser til Karina Sainz Borgo efter at have læst ’Nat i Caracas’, og det ’ordspil’ rammer ikke helt forkert. Der er intet i Borgos debutroman, som burde forstyrre realismen, i hvert fald intet overnaturligt. Dog er der en snert af uvirkelighed, som skyldes Borgos stiliserede greb om den tragedie, der er blevet realiteten i det hjemland, hun selv har forladt.

Borgo er født i Venezuela og boede der, indtil hun som ung voksen flyttede til Spanien, hvor hun arbejder som journalist. Hjemlandet har hun ikke besøgt siden 2013, og først på afstand er hun blevet i stand til at skrive om det.

Trods tilløbet og trods Borgos journalistiske baggrund er ’Nat i Caracas’ dog hverken en storstilet politisk analyse eller nogen indgang til udfoldet viden om Venezuela. Faktisk nævner Borgo hverken årstal eller navne – her er ingen Hugo Chávez eller Nicolás Maduro.

I stedet fordyber romanen sig i Adelaida Falcón, en højtuddannet kvinde, hvis liv gradvis er blevet ramt af landets ødelæggelse frem til det crescendo, som er romanens nutid, hvor Adelaida lægger sin mor i graven og simultant indser, at det Venezuela, der eksisterede, er dødt, og at hendes eget liv er i fare.

At romanen er renset for genkendelige navne og eksakte årstal, flytter den naturligvis ikke ud af realismen, men dog ind i et mere bart og eksistentielt rum, hvor de forbrydelser, som mennesker begår for at overleve, blotlægges, indtil skellet mellem helte og skurke er ophævet.