Skulle vi lige hjælpe mor ned fra dronningetronen?

Der er masser af brystspændinger og bristet mellemkød, hormonelle svingture, babybræk og søvnunderskud i samtidslitteraturen. Maja Lucas, Dy Plambeck, Cecilie Lind og Olga Ravn har skrevet formidable og hårdt tiltrængte bøger om den klapfælde, moderskabet kan være; i Sverige diskuterer kritikerne lige nu Pooneh Rohis roman ’Hölje’, som kredser om en mors afvisning af sin nyfødte –fødselspsykose, poetisk horror ... eller?

Og da den canadiskbritiske forfatter Rachel Cusks tyve år gamle morbog udkom på dansk i sidste uge, var det endnu en anledning til at stikke hovedet ned i moderskabets suppedas af afmagt og kærlighed. Men halvvejs igennem Cusks beskrivelse af kolik og ammebøvl, kiksede mødregrupper og fejlslagen babysitning fik jeg alligevel et snigende behov for en second opinion – mandens! Rachel Cusk blev senere skilt fra sin partner, men hvor er han henne i litteraturen, denne nutidige unge far med babyslynge og barselsorlov, er det biologien eller mytologien, der fortsat holder ham lidt på afstand?

»Mødre er de lande vi kommer fra«, skriver Cusk med en indlysende flot reference til den kvindelige geografi, og så alligevel – mors bløde bug, fars stærke favn – jeg er da ret sikker på, at jeg selv kommer lige så meget fra Far-land.

Sjovt nok udkom Geir Gulliksens roman ’Den jeg skulle blive’ og Rachel Cusks ’Et livsværk. Om at blive mor’ samtidig som en utilsigtet, men ikke desto mindre oplagt anledning til at krydslæse to beretninger om denne bliven i eksistentiel forstand: kvinde bliver mor, mand bliver far. Og så tilbage igen, kunne man næsten tilføje, i og med Rachel Cusks fortælling om at miste sig selv til moderskabet også handler om langsomt at kravle tilbage igen. Ikke til det samme selv, men dog: »Min krop har mistet sin erindring om hendes fødsel, og sommetider føler jeg bølger af pigethed, af ungdom og lethed«.