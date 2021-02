Hendes roman har flueben ved alt, der smager af laurbær

Det kan både blive en dreng og en pige, plejer man at sige, når slutresultatet er lidt usikkert. I år hælder Boghandlernes Gyldne Laurbær til den feminine side.

I et almindeligt år var vinderen fundet for to-tre uger siden, men festligheden er udskudt, fordi boghandlerne har været coronalukket. Det gav ikke mening at igangsætte en afstemning blandt bogladernes ansatte, når deres arbejdsplads var lukket for andet end afhentning af forudbestilte bøger.

Fra mandag kan man imidlertid igen snuse rundt mellem stakkene af nye bøger, og hvis alt går efter planen (man tør dårligt skrive det), vil der blive stemt, så årets vinder kan være klar i slutningen af marts.