Anmelder: Man forstår godt, hvorfor denne melankolske krimi er blevet kåret til en af de 100 bedste i nyere tid

Begrebet Nordic noir opstod med Henning Mankells bedrøveligt velskrevne og venstredrejede Kurt Wallander-krimier med klare rødder tilbage til Sjöwall & Wahlöö. Nu dækker betegnelsen takket være turistbranche og reklamelys alt fra færøske sweatre over bornholmsk lakrids til skandinaviske fjernsynsserier som ’Forbrydelsen’ og ’Broen’.

Selvfølgelig findes mørket endnu. Kunstnerisk interessant mest markant i krimier fra Nordens randområder som Finland og Island. Især sidstnævnte lever med sine krimier stadig op til sit navn som sagaøen. Hvor skæbnen ikke er en kaffedrikkende socialrådgiver, men en kynisk skælm et sted mellem fjorde og fjelde..

Ragnar Jònassons ’Mørket’ lever i den grad op til denne melankolske dunkelhed og norrøne tristesse. Ikke blot hedder en vigtig person i plottet på islandsk ’mørke’. Nej, uden at sige for meget er der ikke meget at smile ad hele vejen til sidste punktum.

Det drejer sig om den egenrådige politikvinde Huldas sidste sag, før hun skal pensioneres, tæt på sine 65 vintre. Hun er enke og har en datter, der ikke tales om. Mod sin vilje sparker hendes chef hende ud af stationen før tid, så en yngre mand kan komme til at sidde i hendes stol. Hun havde ellers lige lagt låg på en led sag om en pædofil herre. Men hun beder om en sidste af slagsen at gå på og får lov til at se på en russisk kvindes tilsyneladende selvmord på en strand lidt uden for Reykjavik.