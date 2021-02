Her er årets nominerede til Nordisk Råds Litteraturpris

Asta Olivia Nordenhof, der har skabt sig et navn på at skrive digte, er nomineret til Nordens vigtigste litteraturpris. Hun romandebuterede med ’Penge på lommen’ sidste forår, etteren i det, der skal blive en serie på syv om branden på ’Scandinavian Star’, og det er den, hun nu får opmærksomhed for. Romanen er allerede oversat og har fået strålende anmeldelser i såvel Norge som Sverige, hvor den roses for at kaste nyt lys over katastrofen. Den ligger formentlig godt i feltet på de i alt 14 udgivelser, der er nomineret til 2021.

Den anden danske nominerede er den rutinerede poet Ursula Andkjær Olsen, der er nomineret for anden gang. Denne gang for digtsamlingen ’Mit smykkeskrin’, der ved udgivelsen fik svimlende seks hjerter af Politikens anmelder, som kaldte den »sorgfuld og alvorsfuld, men også et orkester af farver« og sammenlignede den med Inger Christensens ’Det’ (som i øvrigt blev nomineret til samme pris i 1970).

Blandt de øvrige stærke udgivelser kan nævnes Niviaq Corneliussens barske ’Blomsterdalen’, der er årets nominerede fra Grønland, og fra Norge er Vigdis Hjorth nomineret for sin satiriske ’Er mor død’, der handler om en midaldrende kvinde, som stalker sin gamle mor i håbet om at genskabe kontakten. Hjorth var så sent som i 2017 nomineret for den omdiskuterede ’Arv og miljø’, der fik hendes søster til at skrive en modroman.

Også fra Norge er Lars Amund Vaage nomineret for sin roman ’Det uferdige huset’. Fra Island er Guðrún Eva Mínervudóttir nomineret for ’Aðferðir til að lifa af’, mens miljøaktivisten Andri Snær Magnusson er nomineret for ’Tiden og vandet’, som Politikens anmelder nøjedes med at give tre hjerter.

Fra Sverige er den unge forfatter Johanne Lykke Holm nomineret for ’Strega’, som endnu ikke er oversat til dansk, og Andrzej Tichý er nomineret for den socialrealistiske novellesamling ’Renheten’, som heller ikke er oversat. Endnu.