»Å å åbner vinduet/ og det ssisitrer« Ung forfatter ophøjer talebesvær til et poetisk princip

Det er ikke kun digtene, der stammer, men digteren selv, eller digterjeget, der stammer. Det lyder for eksempel sådan her: »å å åbner vinduet/og det ssisitrer/lungerne sitrer når jeg trækker/vejret ind. i vivv/i vvindueskarmen er en af de planter/min mor ikke fik plads til på bostedet/hun er flyttet ind på«.

Sådan er det hele vejen igennem i denne fine, omsorgsfulde bog. At stamme er både bogens erfaring og dens greb. Besværet med at tale er ophøjet til poetisk princip.

Hvilket kan virke paradoksalt, fordi hvis man stammer, er det lettere at skrive end at tale, fordi man, når man skriver, ligesom når man eksempelvis synger, ikke er plaget af dette handikap (og tag ikke fejl, det kan være et alvorligt både sprogligt og socialt handikap). Det siger jeg som én, der altid har stammet, men mindre og mindre med årene.

Jeg siger også: Lasse Raagaard Jønssons digtsamling er troværdig, genkendelig. Når der står: »en kran drejer/over vores hoveder og uroen føles a ann/forskelligt fra i morges/som om den uu udvider sig« – så genkender jeg det stammendes menneskes sproglige opfindsomhed, evnen til at skifte retning i sætningerne, når ordene eller enkelte bogstaver og lyde sidder fast i halsen. Når man pludselig ikke kan sige, at uroen føles anderledes (»a ann«), men så i stedet siger, den føles »forskelligt fra«. Det kender jeg.

Men jeg kunne egentlig godt have ønsket mig, at digtsamlingen gik mere ind i stammerens ubehag, den pinlighed, der spreder sig, når man stammer; først føler man selv, at det er pinligt, men hurtigt er det snarere de lyttende, der bliver pinligt til mode, kigger ned i jorden, færdiggør sætningerne for én. Jeg spekulerer også: Er stammerens erfaring overhovedet nødvendig for digtene? Er den biografiske dimension, det autentiske, nødvendig? Andre forfattere har jo forsøgt sig med at bringe sproget til at snuble, stamme. Man kunne nævne Beckett, eller Lars Skinnebach og alle hans i i i i-lyde.