Genren har et dårligt ry, og det er ikke helt retfærdigt

Som tolvårig læste jeg stadig historiske romaner, langsomt og fordybet tyggede jeg mig gennem flere af bestsellerforfatteren Tracy Chevaliers bud på genren, og først da skolens studievejleder spurgte, om jeg ikke også læste voksenbøger, fattede jeg, at min favoritlæsning ikke var helt comme il faut. To år senere scorede jeg flest point i en danskprøve, hvor præmien var B.S. Ingemanns historiske roman ’Valdemar Seier’, en solid udgave fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og ikke umiddelbart en kandidat til min guilty pleasure.

Chevaliers romaner står ikke længere i min reol. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg smed dem ud, men det var i dem, jeg første gang læste om suffragetterne, ligesom jeg kan takke Chevalier for, at jeg i dag kender til de seks vævede billedtæpper ’Dame og enhjørning’, som hænger på Cluny-museet i Paris. ’Valdemar Seier’ troner fortsat i reolen, selv om jeg stadig ikke har læst den.

Man siger ’historisk roman’, og nogle må slå knuder på sig selv for ikke straks at tænke på smægtende historier om dronninger og hertuginder, mens andre igen kommer i tanke om en onkel, som spildte sine somre i øreklapstolen med næsen i romaner om hærførere og afgørende slag.

Om end det er karikerede kønsforestillinger, jeg her maner frem, synes den historiske roman faktisk ikke at være bundet til ét køns læsepræferencer. Og trods min studievejleders bemærkning synes den historiske roman ved nærmere eftertanke pludselig ikke at høre hjemme i genrelitteraturens mørkeste afkroge, der hvor sci-fi indtil for nylig residerede, og hvor fantasy, gys og romance vist stadig bor. Mange anerkendte forfattere bidrager allerede til genren, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Kim Leine og Ida Jessen kunne være eksempler.