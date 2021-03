Den ene var prisvindende forfatter, den anden en nådesløs bogslagter: Ny bog fortæller om fjendskab og beundring mellem to mastodonter

Her bør lyde en ordentlig fanfare. Volker Weidermann, litteraturredaktør på det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel, har med bogen ’Duellen’ skrevet et formidabelt fortalt stykke litteraturhistorie, vi nu kan suge til os på dansk. Det handler om den tyske efterkrigstids to litteraturkonger, deres indbyrdes venskab, fjendskab og utallige stridigheder.

Günter Grass (1927-2015) og Marcel Reich-Ranicki (1920-2013): den ene forfatter og nobelprismodtager, den anden litteraturkritiker og nådesløs bogslagter. Begge intellektuelle fyrtårne, som forsøgte at påvirke deres tid. Den ene med digte, romaner og et vedholdende engagement i forbundsstaten. Den anden med anmeldelser, dagbladstekster og tv-optrædener, der hele tiden skulle presse den tyske samtidslitteratur til at konfrontere fortidens spøgelser.

Især Grass blev i offentligheden anset for ’Tysklands samvittighed’: Intet måtte fortrænges, alt i fortiden skulle frem. Og alligevel blev han selv ved med at opretholde løgnen: Næsten hele sit liv undlod Grass at fortælle, at han i krigens sidste dage havde meldt sig frivilligt hos Waffen SS.