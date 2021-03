4 hjerter: Hun skriver om hverdagssexisme i et stort mediehus. Og der er vist ingen tvivl om, at det handler om TV 2

Timingen kunne næppe være bedre.

Den dag, Marie Ulrich skrev kontrakt med Byens Forlag, blev støttebrevet til Sofie Linde trykt i Politiken. Og ’love story’ udkom, præcis da skandalerne på TV 2 rullede.

Det må have føltes skæbnesvangert for forfatteren, der debuterede med en roman om en ung kvindelig korrekturlæsers kærlighedshunger, der smelter sammen med oplevelserne af hverdagssexisme i et stort dansk mediehus.

I romanen hedder det Surface Media, men der er vist ingen tvivl om, at det er TV 2, der er tale om, for det er der, Marie Ulrich selv har arbejdet som korrekturlæser og sprogkonsulent fra 2017 til 2020, hvor hun sagde op for at skrive på fuldtid.