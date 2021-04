Ørelir for kvinder: »Det er spørgsmål om tid, før nogen opdager, at der er et stort marked her. Og de kommer til at blive rige«

To nye virtuelle tjenester går udelukkede efter at tilfredsstille kvinders lyst og behov – via ørerne. For kvinder stiller sig ikke tilfreds med sexfantasier udtænkt af mænd. De vil udforske deres egne lyster og gør det blandt andet ved at streame romantik og erotik.