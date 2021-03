Spændende krimi handler om et promiskuøst gen og journalistikkens vilkår i en verden af billig clickbait

Tænk, hvis der fandtes et gen, som markerer en disposition for at leve udsvævende? Et gen, der gør dig mere tilbøjelig til promiskuitet, impulsivitet, misbrug og risikofyldt adfærd?

Det lyder muligvis som ren fiktion, men genet er den skinbarlige virkelighed, og det er med afsæt i et højspændingsfelt mellem virkelighedens videnskab og fiktion, den amerikanske krimiforfatter Michael Connellys ’Første advarsel’ udspiller sig.

’Første advarsel’ er oversat fra det amerikanske ’Fair Warning’, som også er navnet på en netavis, der skriver nyhedshistorier om forbrugerstof. Romanens hovedperson, Jack McEvoy, skriver for netavisen og har en historie på bedding, da han en dag bliver opsøgt af politiet i forbindelse med drabet på en kvinde, som han kortvarigt kendte.

Hans personlige nysgerrighed pirres, og da han finder en journalistisk interessant vinkel på forbrydelsen, tager hans professionelle nysgerrighed over.