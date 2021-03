Han er alt det, hun drømmer om – og derfor selvfølgelig for god til at være sand

I første kapitel af ’Spøgelser’ fylder romanens jegfortæller, Nina, 32 år. I det sidste kapitel fejrer hun igen sin fødselsdag et år senere. Imellem de to mærkedage udspiller sig et ikke vildt usædvanligt, men alligevel skæbnesvangert år med begivenheder, der bliver afgørende for Ninas liv. Eller som Nina selv siger i romanens begyndelse:

»Min toogtredivte fødselsdag var den mest ukomplicerede fødselsdag, jeg nogensinde havde haft. Og det var en ganske glimrende måde at tage hul på det underligste år i mit liv på«.