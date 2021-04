Joe Bidens søn ender som en ynkelig og ødelagt skyggefigur, der køber rygeheroin for 100 dollars på gaden

Vi har alle hørt om Joe Bidens skandaliserede søn. Vi kender historien om præsidentsønnen, den broderløse stofmisbruger og fallerede forretningsmand, der under valgkampen endte under Trumps dødsdrom af en spinmaskine med beskyldninger om korruption i et gasselskab i Ukraine.

Vi kender historierne om præsidentens søn, men verden kendte ikke Hunter Bidens egen udlægning af historien. Det gør den nu. Og hold da op for en livs- og dødshistorie, han fortæller i bogen ’Smukke ting’, der nu er udkommet på dansk. Titlen er et lån fra den sætning, hans bror, Beau, gentog igen og igen i sin forgæves kamp mod den hjernecancer, der gjorde Hunter broderløs.

Hunter Biden er søn af sin fars politiske drøm, men det er mareridtet, der former hans skæbne. Som toårig mister han sin mor og lillesøster i en trafikulykke. Hans far rammes af en livstruende hjerneblødning. Han mister sin hustru til sit utæmmelige misbrug. Og han mister altså også sin elskede bror, Beau. Det sidste synes værre end alt det andet tilsammen, og broderens død udløser en menneskelig nedtur, der skildres uden skygger af skønhed, selvretfærdighed eller selvmedlidenhed, hvilket netop er bogens styrke.

I en bog uden mange ’smukke ting’ træder forholdet mellem Hunter og storebror Beau frem med stor sjælekraft og skønhed. Beau var den førstefødte søn med en lovende militærkarriere og et politisk talent, der fik hans far til at spå ham en fremtid som amerikansk præsident.