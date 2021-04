Stjerneforfatter skuffer: Over lange stræk er bogen ulidelig

Det første ord i Rachel Cusks bog om tiden efter hendes skilsmisse er ’Zeus’. Det står på forbladet, og hun citerer fra Aischylos’ ’Orestien’. Den første fulde sætning lyder således: »For kort tid siden gik min mand og jeg fra hinanden«. Lidt senere kommer denne sætning: »Det er mine børn, de tilhører mig«.

Så er banen faktisk kridtet op i Cusks selvbiografiske beretning fra 2012 om tiden efter bruddet. Når man ved, hvilken fundamentalt anden litterær kurs hun senere slog ind på, er denne bog interessant. Som konkret læseoplevelse føles den dog enormt irriterende og skinger over lange stræk, og det har at gøre med den måde, hun fortæller om de følelsesmæssige konsekvenser af bruddet på.

Hun fortæller først i bogen om sin historielærer fra den katolske pigeskole, Mrs. Lewis, at hun var optaget af det ’mørke’, som i sin tid eksisterede på afstand af og efter romerriget. Lewis mente ikke, at ’civilisation’ altid er godt. Med henvisning til Freud, der så menneskers liv som analog med menneskehedens, skriver hun: »Jeg kan godt lide den måde at forstå et liv på, som en genopførelse af civilisationen en miniature«.