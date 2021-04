Fremragende engelsk krimi er på The Sunday Times' liste over de 100 bedste siden 1945

Den engelske Oxford-krimi, en lærd undergenre af whodunit-genren, opstod i mellemkrigstiden, gerne skrevet af akademikere tilknyttet den gamle universitetsby. Med vid og bid, elegante konversationer, en nobel mordgåde med snært af tør sherry, litterære citater og klassisk bedreviden. Anden Verdenskrigs sociale omkalfatringer nedlagde genren. Næsten.

Thi Cambridge-manden Colin Dexter med Oxford- inspektør Morse gav den herligt hjertemassage. Ændrede den skelsættende med sarkastisk brod mod arrogante professorer med sorte kapper og firkantede hatte spankulerende rundt i den smukke senmiddelalderlige provinsby med akademisk arkitektur. Town and gown på engelsk.

Selv Oxford-doktor i engelsk litteratur har Cara Hunter skrevet strålende politirutinekrimier præcis med baggrund i byens både almindelige og universitære leben. Hendes gennemgående person er den melankolske kriminalinspektør Adam Fawley, hvis navn ikke uden grund minder om den fjernsynsberømte Christopher Foyle fra BBC’s serie om forbrydelse og straf i fortidens Storbritannien.

Fawley er den stille humanistiske strisser, som både bærer rundt på en personlig sorg og samtidig synes, det er synd for de fleste mennesker. Som her i ’Ingen udvej’, hvor to uskyldige børn og deres mor bliver ofre for en mordbrand. Husbonden, som er børnenes far, synes sporløst forsvundet.