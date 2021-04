Han var den første til at forlade det skandaleramte Svenske Akademi. Nu har han skrevet en murstensroman, hvor han gransker forløbet

Verden er, som den er, og mennesker har deres forestillinger«, sådan lyder et motto, en slags valgsprog, som gang på gang dukker op i Klas Östergrens seneste roman. ’Renegater’ er det tredje bind i den trilogi, som Östergren indledte for over 40 år siden, da han i 1980 som kun 25-årig fik sit store gennembrud med ’Gentlemen’. En roman, som ikke blot ramte tiden på kornet, men også fik læsere i hobetal til at falde for charmøren Henry Morgan, der både kunne bokse og spille klaver.

Alverden er hændt siden da. Romanens fortæller deler ganske vist stadig navn med forfatteren, men i foråret 2018, da ’Renegater’ tager sin begyndelse, beretter Klas Östergren ikke længere fra den mørklagte herskabslejlighed på Hornsgatan i Stockholm; nu står han i stedet og skildrer, hvad han kan se, når han spejder ud over de skånske marker fra gården, hvor han bor. Han har naturligvis heller ikke kunnet undgå at blive 40 år ældre.

Selv om det indledende valgsprog sikkert kunne passe udmærket til en moden herre som fortælleren, stammer det ikke fra ham, men fra den reklamebranche, som viser sig at spille en ikke uvæsentlig rolle i ’Renegater’. Det er den venlige reklamemand Torsten Ljung – muligvis det nærmeste, romanen kommer på en hovedperson – der en dag modtager valgsproget trykt med italienske Bodoni-typer som en hædersgave fra chefen. Herefter sniger det sig ind i alle romanens mulige og umulige sammenhænge, hver gang med en ny tone og en ny potentiel betydning.