USA er ikke great again. Det skal lære at tale igen

Ben Lerner skriver en særlig form for amerikansk autofiktion, der ikke rigtig ligner autofiktion. Hovedpersonen i hans tredje roman, Adam (samme Adam som i debuten ’Leaving the Atocha Station’ fra 2011), deler ikke forfatterens navn, men er ligesom forfatteren vokset op i Topeka, Kansas, fordi hans/deres psykologforældre flyttede fra New York for at arbejde på den psykiatriske institution Stiftelsen – et liberalt helle i det mørke og konservative USA. Både Adams og forfatterens mor er en kendt feministisk forfatter, der har skrevet om giftig maskulinitet. Faren er ekspert i at få Midtvestens mutte drenge og mænd til at tale.

I sin anden roman, ’10:44’, skrev Ben Lerner mere direkte som sig selv, Ben, men også mere eksperimenterende som forfatter. Med en kollageagtig form var han optaget af romangenrens kollaps. ’Topekaskolen’ er mere eller mindre fortalt som enhver anden stor amerikansk roman fra dette århundrede. Fra de senere år kunne nævnes Garth Risk Hallbergs ’Byen brænder’ og Atticus Lishs ’Forberedelse til næste liv’. Derudover er der selvfølgelig prominente navne som Jonathan Franzen (af udseende ligner Lerner ikke så lidt en blanding af ham og Bret Easton Ellis), Colson Whitehead, Jonathan Safran Foer, Jeffrey Eugenides osv.

En generation af mandlige amerikanske forfattere, der udråbes til genier, og som skriver en virtuos form for creative writing – de underviser typisk også i det på et universitet i New York (Lerner på Brooklyn College). Groft sagt skriver mange af disse forfattere ens, hvad der i løbet af deres glimrende romaner altid kommer til at kede mig en lille smule. Til gengæld er ’Topekaskolen’ særlig i sit portræt af den hvide mands identitetskrise, den offentlige samtales sammenbrud og det store meningskollaps, der kulminerer med Trump.

Vi befinder os i 1990’erne, og high school-eleven Adam Gordon deltager i debatmesterskaber og har et særligt talent for ekstemporaltale – den uforberedte tale om et hvilket som helst emne. Det handler om at give indtryk af autoritet, om overflade snarere end substans, »et ritual i tungetale«. Han benytter sproget som et våben – for eksempel med taktikken spredning, der går ud på at overvælde modstanderen med flere argumenter, end denne har tid til at svare på. Senere finder han ud af, at der er mere sex i freestyle rap:

»Dette var på så mange måder den mest pinagtige af alle manérerne og et tydeligt krisetegn i den hvide maskulinitet og dens repræsentationssystem: en lille gruppe privilegerede hvide bonderøve, der – ofte blottet for rytmisk sans – genbrugte genrens fremherskende og for dem totalt malplacerede klichéer«.