Gysende godt: Er du til von Trier og Indiana Jones? Så er denne danske roman noget for dig

Vi er i det Herrens år 1905, og der er et fandens dårligt vejr i det Paris, den engelske antikvitetshandler Austin Baldwick ankommer til ved aftentid. Besøget er makabert.

Han skal fragte sin afdøde kompagnon Morris’ lig med tilbage til London. Men myndighederne synes på mystisk vis ikke at ville sende liget hjem. For øvrigt hader Austin Paris. Selvom den her i den gyldne tid, næsten 10 år før verdenskrigen, er verden af i går med raffinement og elegance, er metropolen for englænderen en nekropolis, de dødes by, brolagt med grænseløs brutalitet og blodige hændelser. Fra 1500-tallets religionskrige til kommunardopstanden i 1871.

Under glansbilledet af en smuk epoke er tiden fuld af nådesløs terror og politisk turbulens. Der er revolutionære kræfter i Rusland, som pønser på oprør. Frankrig er først og fremmest plaget af aktive anarkister, mens Austin selv er præget af sin egen fortid – dengang han med sin far besøgte Paris for at møde Weronika Martyna Kowalski, lederen af den hemmelige Order of Ishtar, et esoterisk selskab med spiritistiske eksperimenter og eksotiske åndemagere. Nu er hun død, og hendes fans flokkes til begravelsen i Paris. Samtidig venter de på selskabets messias, Occidentens stjerne, stjernen fra vest, som skal skabe en ny guldalder.

På alle måder er Benni Bødkers ’Occidentens stjerne’ en veloplagt tour de force ud i det alt andet end romantiske Paris. Snarere tværtimod, vi taler om staden som snavset sæde for alskens hemmelige selskaber og frimureri i diverse gotiske gradbøjninger. Spiritismen har sin store sommer i årene på begge sider af Første Verdenskrig.

Her hos Bødker er disse okkulte tendenser tolket som sort magi sat ind i modernitetens teknologiske eufori og kapitalismens dans om guldkalven. (Bødker nævner det ikke, men det var også i sådanne spirituelle utopi-kredse, at en ung Hitler begyndte at fantasere forfærdeligt og farligt). Her er gedulgte kræfter mestendels fremstillet som en omgang ragout, herligt rørt med alskens mytestof fra nær og fjern, krydret med symboler, skøgen fra Babylon og vise mænd fra Indien. Alt sammen kastet ind i et glimrende og finmasket plot, hvor den jegfortællende Austin selv har dystre hemmeligheder med i kufferten.