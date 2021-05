Gråzoneprostitution eller et glamourøst eventyr? Ny ungdomsroman undersøger sugardating

Kommer der er et ungt menneske hen til dig og siger: »Jeg vil gerne læse noget om hævnporno/skilsmisse/kræft«, kan du trygt anbefale noget fra Caroline Ørsums bagkatalog. Hun har skrevet tankevækkende noveller og romaner om mange af de dystre emner, og nu er turen kommet til sugardating.

’Det eneste jeg ønsker mig’ er historien om gymnasiepigen Merle, der møder en ældre velklædt mand på en halvmondæn hotelbar i provinsen. De indleder en relation, hvor han inviterer hende ud at spise på dyre restauranter, og bagefter har de sex på hotelværelser. Med tiden begynder hun også at ønske sig tasker, parfumer og MobilePay-overførsler. Forholdet får mere og mere karakter af transaktion. Er det gråzoneprostitution eller et glamourøst eventyr væk fra en »lille by, hvor man kun kan få køleskabskold sushi og ligegyldig pizza«?

I begyndelsen ser Merle det som en måde at tage kontrol over sit eget liv på. »Jeg ved ikke, hvem der har fundet på det der pis med, at man må tage, hvad man kan få. Hvorfor ikke bare række ud og gribe det, man gerne vil have?«, spekulerer hun undervejs.