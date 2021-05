5 hjerter: Fremragende japansk skrækvision af den fremtid, vi har kurs mod, fascinerer med sin fabulerende fantasi

Jeg er langtfra nogen kender af japansk kunst og kultur, men jeg ved, at japanerne har en forkærlighed for besjælingen. Yoko Tawada henrykkede mig aldeles med romanen ’En isbjørns erindringer’, hvor det er en isbjørn, der får sjæl, og besjælinger skal man heller ikke lede længe efter i hendes fremtidsroman ’Udsendingen’, som nu er oversat til dansk af den gode Mette Holm.

Vi er ikke mange sider inde i romanen, før vi hører om drengen Mumei, at han altid »var bekymret for at hans tøj skulle stikke af for at drikke cocktails eller danse natten lang for siden at komme møgbeskidt og krøllet tilbage«, og om hans oldefar Yoshiros »stakkels« vaskemaskine, at den »havde måttet kæmpe med at slynge de tunge håndklæder rundt og rundt i sin mave, indtil den døde af udmattelse«. I Tawadas fremtidsvision har man kasseret alle vaskemaskiner, fordi det rygte har bredt sig, at deres rotation er skadelig for hjernen; nu ligger millioner af døde vaskemaskiner på bunden af Stillehavet og fungerer »som kapselhoteller for fiskene«.

Men besjælingen indgår i et bredere repertoire af metaforiske sammenligninger, hvor det ikke bare er døde ting, der sammenlignes med noget levende, men alle mulige ting af den ene art, der sammenlignes med ting af en anden art. Romanen åbner med billedet af Mumei, der sidder i silkenattøj på sin tatamimåtte; han sammenlignes med en fugleunge, hans hår med silketråde; skydedøren glider til side »som et gennemkørende godstog«, sollyset er »gult som en smeltet mælkebøtte«, og Mumei rækker armene frem »som en fugl, der breder vingerne ud«.

Det giver en fantastisk billedrække af bestandige metamorfoser, der minder mig om en af mine få japanske referencer: Hayao Miyazaki. I hans tegnefilm er karaktererne i en bestandig glidende forandring, fra ung, smuk prins til fugleagtigt væsen, fra lille rødhåret pige til guldfisk osv. Den mest Miyazaki-agtige scene i Tawadas roman får vi, da vi i tilbageblik hører, hvordan Mumeis mor er død i barselssengen, og hvordan hun som lig forvandlede sig for øjnene af Yoshiro: »Det midterste af ansigtet blev spidsere og forvandlede sig til et næb. Skuldrene blev mere muskuløse, og der voksede hvide svanefjer ud fra dem. Tæerne var blevet helt krogede og lignede næsten hønsefødder«. Man kan godt se det for sig som tegnefilm. Det er, som om scenen her realiserer den trane-metafor, der i forvejen er blevet brugt om Mumeis mor (»smuk som en trane«), og de fugle-metaforer, der flere steder bruges om Mumei.

Måske man kunne sige, at en gammel japansk tradition for metamorfoser i denne roman mødes med en øko-dystopisk sans for mutationer. For som udgangspunkt er Tawadas roman en dystopi: Vi befinder os efter den store katastrofe i et Japan, der har isoleret sig fra omverdenen. De fleste dyrearter er uddøde, og på grund af mangelfuld ernæring og giftstoffer er børnene nogle svage bløddyr med dårlige tænder (»måske ender vi som blæksprutter«), der ingenting kan tygge, mens de gamle er stærke og friske.