Drømmer du om at tage familien med til en svensk ødegård? Så læs lige denne roman

Tre voksne brødre samles om deres mors aske og hendes sidste ukuelige vilje. Det lyder som åbningsscenen i et skuespil af Lars Norén, og vi er da også på en slags højspændt familiebesøg i Sverige, bare ikke i den borgerlige dagligstue, men ude i de svenske skove blandt knejsende birkestammer og stille søvand, på en ødegård med streg under virkelig øde.

Det er den svenske journalist og forfatter Alex Schulman, der dirigerer dramaet ’Overleverne’, og man må sige, at hans tæft for suspense og sceneskift er imponerende. Fortællingen om de tre mænd, der engang var børn og del af samme dysfunktionelle familie, holder så effektivt på sin egen hemmelighed, at læsningen udvikler sig til intens nærsynslæsning undervejs. Hvad f... skete der egentlig, missede jeg noget på side 36?

Alligevel er det ikke denne fortælleteknik, som ender i et sandt bagholdsangreb med blinkende blå lys, der er det mest bemærkelsesværdige ved Schulmans roman. Den skjulte tragedie bliver nærmest for overrumplende, nej, det er hans fine gehør for mislyde, for torden i det fjerne.