Datter går bersærk: Hun er næsten 60, men udspionerer, chikanerer og ligger på spring i en busk, for at få sin gamle mor i tale

Hvordan man når dertil. At ligge på lur i en tujabusk for at få et glimt af sin gamle mor. Det er sådan set spørgsmålet, der driver fortællingen i Vigdis Hjorths seneste roman, ’Er mor død’.

Et spørgsmål uden et spørgsmålstegn, fordi hele romanen hviler på en vaklen, en uafklarethed, i forhold til om mor allerede er død i den voksne kvindes indre, og om det overhovedet giver mening at forsøge at undersøge sagen, grave hende frem – for så at grave hende ned igen.

»Min mor er forsvundet for mig, min mor er blevet fremmed land, tilhører en mytisk tid«, lyder det noget patetisk fra fortælleren, den midaldrende kunstner Johanna, der ved romanens begyndelse er vendt tilbage til Norge efter 30 år i USA.