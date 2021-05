Hun er 23 år, digter og kunne have tjent 100 millioner. Hun takkede nej

Mange vil have en bid af Amanda Gorman, og de er parat til at lægge store summer for at kunne blive kædet sammen med den unge digter, som med tv-kameraernes hjælp fløj verden rundt i sin kanariegule Prada-frakke, da Joe Biden blev indsat som USA’s præsident i januar.

For kort tid siden optrådte den 23-årige amerikaner i en samtale med tv-stjernen Oprah Winfrey, hvor Gorman fortalte, at hun og hendes team sagde nej til rigtig mange tilbud. Det var underforstået, at hun med et ja ville kunne sikre sig arbejdsro rigtig mange år frem. Nu er vi lidt klogere på de fristelser, Gorman får hjælp til at børste væk. Den unge berømthed har fået og afvist tilbud, der i alt løber op i 17 millioner dollars. Det er lige over 100 millioner danske kroner.