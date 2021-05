5 hjerter: Frans vokser op i en streng, indremissionsk familie. En dag dukker Frans' 'døde' storebror op og indvier ham i familiens hemmeligheder

Hovedpersonen er en 16-års dreng, Frans. Han lærer at bede til Gud om tilgivelse, når han har syndet, men synes ikke rigtig, det virker. En skønne dag dukker en fremmed yngling op, som viser sig at være hans storebror, der forsvandt under en demonstration for tre år siden.

Hvad demonstrationen gik ud på, får vi ikke at vide. Hvordan den er opstået, er en gåde, for familien bor i en flække ved en elv, og dog skulle hele 80 ’idealister’ under blodige optøjer være trængt ud i havet og druknet. Det må være en myte, noget, nogen har fundet på. Der kan ikke have været noget voldeligt politi eller nogen gigantisk demonstration. Langsomt dæmrer det, at det er familien, der er skurken, med dens religiøse fantasifostre og tvangsmidler. Det er i den, myterne fabrikeres.

David døde slet ikke, han flyttede sammen med en kæreste og blev derfor bandlyst af faderen, der ikke vil have en pige, der flytter sammen med en mand i synd, altså en luder, i familien. Det lyder islamistisk, men er såmænd bare indremissionsk – af den strenge norske aftapning, som Askildsen, født 1929, er vokset op med. Han kan dog løfte historien ud af den triste folklore og finde ind til almene kerner i den.

David tager sin lillebror Frans med på en natlig vandretur og indvier ham i familiens monumentale fortrængninger.

Storebrors kæreste havde fundet en anden. Han var blevet alene. Men han har lært noget ude i verden, som han kan give videre til sin lillebror: