Israel-Palæstina-konflikten: Yahya Hassan forsøgte at råbe os op

»Palæstinensisk digter« står der på hans gravsten. Nedenunder: »Yahya Hassan 19.05.1995-29.04.2020. Elsket og savnet«.

I dag er det lidt over et år siden, at den Yahya Hassan blev fundet død i sin lejlighed, bare 24 år gammel. Dette alt for korte liv – og hans to utrolige digtsamlinger – er vi mange, som stadig prøver at forstå rækkevidden af.

Over to omgange fik vi lov til at mærke hans centrallyriske forbryderattitude og lytte til hans messende vrede vokal, der nærmest egenhændigt formåede at flytte hegnspælene i en fuldkommen fastlåst debat om ghettoer, flygtninge og islam herhjemme.

Hele sit liv lod Yahya Hassan til at være spændt ud mellem to modsætninger, der aldrig ville forenes. Uden frygt forsøgte han at kappe båndene til det indvandrermiljø, han kom fra, men det lykkedes ham heller aldrig at finde ro i det danske velfærdssamfund, som i hans opvækst havde budt på så mange skuffelser.

Det var bestemt ikke uden forventninger, at jeg så frem til den nye DR-dokumentar om hans liv, ’Yahya – Den fødte digter’, ikke mindst fordi lillebroren og moren nu ville stå frem og fortælle, hvad de havde set og oplevet.