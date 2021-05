Skarpe sansninger og beskedne ord fra en stor og gammel digter

Der noget med øjnene. Måske bliver man særlig øm om sine sanser, når man fylder 94 næste gang. I hvert fald, Knud Sørensen ser, havet, landet, fuglene – og de grå stære, der truer hans blik, men ikke får lov at ødelægge det.

Besættelsen af blikket gør, at digteren også føler sig set: »Det er en af de dage/ der hastigt undviger/ når den ser mig komme«. Dagens flugt er ikke bare trist, den er også et bevis på hans tilstedeværelse. På, at han stadig fylder i landskabet.

Knud Sørensen har sat sig spor ved at fylde så lidt som muligt. »Kun det/ denne kaffekande er rød/ kun det«, begyndte han i det Herrens år 1965, altså for 56 år siden. Han debuterede sent, 37 år gammel. I dag er han lige så beskeden, men også lige så præcis. Ingen metaforer, bare registreringer, dog af og til leg med lyd. Når havet ser uskyldigt ud, er det »blot blåt«.

Så enkelt er havet dog ikke. Det kan vise tænder – metaforen er ikke en, Sørensen gør sig til af, han har lånt den fra hverdagssproget, som er hans hovedkilde. Men altså, nu metaforen har fået lov at slippe ind i det billedfri digt, får den lov at bide. Havet får gnavet så hvast, at det blotter en tysk bunker, som ellers havde skjult sig i sandet og dermed skjult historien. På andre dage viser havet kun mælketænder, det smiler altså, men poeten, der ved mere, tænker sit.