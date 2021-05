Storsælgende bog blev skrottet efter voldtægtsanklager mod forfatteren. Nu vil kontroversielt forlag trykke den igen

Biografien ’Life of Roth’ blev tidligere i maj fjernet fra boghandlernes hylder, efter at en række krænkelsesanklager mod bogens forfatter, Blake Bailey, begyndte at florere. Men der skulle ikke gå lang tid, før en genudgivelse via et nyt forlag kunne annonceres.

Det er amerikanske Skyhorse Publishing, der trods anklagerne altså nu har overtaget rettighederne til at udgive biografien, der handler om en anden kontroversiel skikkelse, nemlig den afdøde forfatter Philip Roth. Det skriver The Guardian.

Blake Bailey blev tidligere på måneden smidt på porten af forlaget WW Norton, da en række kvinder fremlagde anklager mod den populære biografiforfatter om både sexchikane og voldtægt. Dertil kom fortællinger om, hvordan han i 1990’erne som engelsklærer havde opført sig upassende over for de 12-14-årige piger, der var hans elever. At han skulle have groomet pigerne, så han flere år senere kunne få seksuelle forhold til dem.

Blake Bailey benægter alle anklager, men WW Norton har ikke desto mindre afbrudt samarbejdet med forfatteren og samtidig stoppet udgivelsen af ’Life of Roth’, der ellers hurtigt efter udgivelsesdagen strøg ind på The New York Times’ bestsellerliste, da bogens oprindelige oplag på 50.000 eksemplarer blev revet væk.

Omdiskuteret forlag

Blake Baileys nye udgiver har allerede flere kontroversielle navne på listen over tilknyttede forfattere.

Det gælder blandt andre filminstruktøren Woody Allen, der fik sin erindringsbog ’Apropos of Nothing’ udgivet hos Skyhorse Publishing. Dette efter at være blevet fyret fra sit tidligere forlag, Hachette, i kølvandet på en genopblussen af incestanklagerne mod ’Annie Hall’-instruktøren.

Desuden har Skyhorse Publishing også den svindeldømte tidligere Donald Trump-advokat Michael Cohen samt advokaten Alan Dershowitz i folden. Alan Dershowitz blev i 2014 anklaget for at have haft sex med en mindreårig og desuden for at have været øjenvidne til overgreb på flere andre piger under den seksuelle lavalder – noget, Dershowitz dog aldrig blev dømt for.

I pressemeddelelsen for udgivelsen af ’Life of Roth’ citerer Skyhorse Publishing Authors Guild, der er USA’s ældste og største forfatterorganisation:

»Svaret på undertrykkelse af ytringer og ideer er ikke en endnu større undertrykkelse, men en større offentlig debat, som bliver gjort tavs, når en udgiver forhindrer læsere i at læse en bog og danne deres egen mening. En bog er større end dens forfatter«, lyder det.