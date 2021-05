Modig roman: Hun blev mishandlet i et tvangsægteskab og misbruger på vej ud af det

Det er mænd, der har den fysiske overlegenhed, og det er kvinder, som traditionelt har båret hovedansvaret for hjem og børn. På de måder er patriarkatets indflydelse både mærkbar og forudsigelig i Karima Bouyluds debutroman om tre generationer af danske kvinder med marokkanske rødder.

Men til gengæld er det kvinder, der er drivkraften i det meste af alt det andet. Det er kvinder, som med tiden bevæger sig i retning af frigørelse fra normer. Det er kvinder, som bruger social kontrol til at fastholde andre kvinder i gamle mønstre. Og det er også kvinder, der skammer sig helt i bund og bruger alkohol, stoffer, selvskade og nødløgne for at overleve i den danskmarokkanske familiehistorie, Karima Bouylud lader udspille.

I bogen, der ikke for ingenting har den let truende titel ’I kærlighedens navn’, undersøger Karima Bouylud erfaringer, erindringer og relationer, som de opleves af tre generationer af kvinder i den samme familie. Den ældste, mormoren Mimount, taler det nordafrikanske sprog amazight og intet dansk, og hun bebrejder den mellemste, datteren Nadia, for at have brudt ud af sit tvangsægteskab og have svigtet den yngste, barnebarnet Miriam.