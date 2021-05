Ny billedbog fortæller børn om krig og flygtninge. Men er det i orden?

Husene er sønderbombede, familien forlader hjemmet med rullekufferter og liggeunderlag, skrumler af sted på ladet af en bil, overnatter i en ruin og tager ud i en overfyldt båd med andre flygtninge på et natsort, oppisket hav ...

Ane Bjørns nye billedbog ’Trylleblik’ er ikke for børn. Eller jo: Det er den selvfølgelig. Forfatteren tilråder dog en aldersgrænse på syv år og opefter for at få læst bogen, der handler om en familie på flugt fra krig. Og især datteren, som flygter fra elendigheden ved at bruge sin fantasi, sit trylleblik.

Hvorfor skal børn i det hele taget have læst højt om krig og flugt?