Ny Piketty-bog fungerer ikke. Det er der tre årsager til

Det er vildt, hvad den franske enmandshær og stjerneøkonom Thomas Piketty har betydet for den politiske og økonomiske tænkning, siden han lancerede ’Kapitalen i det 21. århundrede’. I mesterværket fra 2013 udsatte han kapitalismen og den borgerlige selvforståelse for en rodbehandling. Og ramte den blottede nerve.

Med afsæt i solide historiske data dokumenterede han nemlig, at det bedre kan betale sig at eje jord, ejendom og aktier end at knokle i et job, at kapitalen vokser hurtigere end samfundsproduktionen, og at rigdommen derfor koncentrerer sig på stadig færre hænder. Av!

Siden da har kapitalismens hellige katedraler OECD, IMF og World Economic Forum talt om at bekæmpe ulighed. En enkelt mands øjenåbnerdokumentation har altså været med til at flytte holdninger – eller diskurser, som det hedder i universitetsjargonen. Det må man tage hatten af for. Det er vildt.