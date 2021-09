Anmelder: Jeg vidste ikke, at jeg var intenst nysgerrig på mørk feministisk hyttehorror, men det er jeg altså nu

Plottvist gør det svært at skrive anmeldelser. Hvis de er snedigt komponeret, kan de til gengæld få hjernen til at slå nogle syge kolbøtter under læsningen. De er nærmest selvskrevne i kriminalromanen og spændingslitteraturen, mens de er faux pas i andre genrer, hvor det er ilde set at trække en kanin op af hatten.

I britiske Daisy Johnsons (f. 1990) virkelig originale gotiske familieskildring ’Søstre’ er tvistet mod slutningen imidlertid en avanceret omkalfatring af, hvad vi troede var levende og dødt. Et skred mellem psykens dunkle landskab og den ydre virkelighed.

’Søstre’ er en mørk og klaustrofobisk haunted house-fortælling om magt, pubertet og sorg. Den handler om de to pseudotvillinger, July og September, på 15 og 16 år, som efter en tragisk hændelse på tennisbanen ved deres skole i Oxford har forskanset sig på landet i den faldefærdige hytte Settle House med deres mor.