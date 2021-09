Jeg tror, det er godt ikke altid at have det godt med sit job

Mette Frederiksens udsagn om, at »vi skal aflive den sejlivede myte, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet«, har af gode grunde mødt en del kritik. Sandheden er jo, at det for meget få mennesker er lystbetonet at gå på arbejde, i hvert fald ikke 24/7, skriver Mikkel Krause Frantzen i denne kommentar.