Fortæl en vittighed, hvis du møder en bjørn. Men hvad så, når du støder på en trold?

I en guide for omgang med bjørne i Rocky Mountains står, at hvis man møder den ene slags, skal man bare ignorere den, men hvis man møder den anden slags, skal man larme og ringe med sin bjørneklokke. Guiden tilføjer, at det kan være svært at se forskel på de to slags bjørne.

Så hvad skal du gøre, ’Hvis du møder en bjørn’? Det har to finlandssvenskere i samarbejde med pæredanske Martin Glaz Serup fra bjørneløse Danmark sat sig for at orientere om. De sender et lille barn med rygsæk og iPad ind i de dunkle karelske skove, hvor de store bjørne bor. Og de tager det fra begyn