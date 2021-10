»Det er dybt bedragerisk, at vi bliver ved med at slå folk ihjel, når vi officielt ikke er i krig«

Blå bog

Phil Klay

Amerikansk forfatter, født 1983.

Hans novellesamling ’Redeployment’ (’Vi skød også hunde’) vandt i 2014 The National Book Award for Fiction og The National Book Critics’ Circle John Leonard Prize for bedste debut. Samme år blev den også valgt som en af årets ti bedste bøger af The New York Times.

Hans debutroman, ’Missionaries’, udkom i oktober 2020.

Han er veteran fra US Marine Corps.

Vis mere