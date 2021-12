Bestsellerforfatter fremstår halvstiv og lettere anstrengende i ny roman

Sikke et håb, de må have haft, de unge kommunister, som i 1930’erne rejste fra Europa til Moskva for at deltage i verdensrevolutionen. Og sikke en måde, deres drømme og liv blev knust på.

Eugen Ruges stort anlagte historiske roman ’Metropol’ handler om den sovjetiske statsterror. Det er en bog om tragiske menneskesjæle og en ofte ret gribende fortælling om sovjetmagtens ødelæggende systemer. Overalt vandrer et spøgelse, men det er ikke kommunismens spøgelse. Det er Stalins spøgelse, og med sig bringer det et politisk fængsel bygget på overvågning og kontrol.