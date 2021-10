Ingen går fri i Suzanne Brøggers dagbog: »Man kan ikke slå ud med armene uden at ramme nogen«

I år har jeg som så mange andre været helt opslugt af den franske forfatter Annie Ernaux (f. 1940) og hendes evne til at transformere sin egen livshistorie til fælles fortællinger. Derfor kom Suzanne Brøggers (f. 1944) definition af selvbiografien som et lille chok for mig. »Det selvbiografiske indebærer, at man træder ud af stammen, slægten, familien og udelukkende taler på egne vegne«, fastslår Brøgger nemlig i det allerførste opslag i ’En forfatters dagbog 2010-2020’.

Suzanne Brøgger skriver altså ikke, for at vi skal kunne genkende vores eget liv i hendes, men for at vriste sig fri. Brøgger vil helst skrive, som man gør, når man står udenfor – som sandsigersken eller fordums kunstnerikoner gjorde.