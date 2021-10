Søren Pilmark er historiefortæller med stort H i debutroman med 150 tætfortalte kapitler

Man er ikke fri for at måtte tage en dyb indånding en gang imellem under læsningen. For det er et persongalleri af Balzac’ske dimensioner, der er i spil i Søren Pilmarks romandebut, ’Varieté – Laurits og Valdemar’.

Handlingen er henlagt til 1880’erne og 1910 og udspiller sig i den lille varieté Apollo Teatret, i Hvidbjerg og i en præstegård i landsbyen Bredager. Drengen Valdemar er så grumt og uforståeligt uelsket af sin far, den strenge præst Martin Dalum, og imens forsøger den ambitiøse tryllekunstner Laurits inde i Hvidbjerg at få råd (og mod) til at søge videre fra Apollo, hvor han er oplært.