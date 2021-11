Man får lyst til at trykke på kedsomhedsknappen

’Danmark før os’ med undertitlen ’Historien fortalt gennem 50 genstande’ kommer til at ligge i stakke i museumsbutikken på Nationalmuseet. Det er sådan en bog, man bladrer i efter et udstillingsbesøg og overvejer at give i gave til et familiemedlem med interesse for danmarkshistorie.

’Danmark før os’ er en coffee table book med flotte fotos og ikke alt for meget tekst, og den forsøger at knytte bånd mellem fund og begivenheder i et ekstremt stort tidsperspektiv. De 50 genstande rækker fra en ca. 12.000 år gammel rav-amulet forestillende en elg til et tv-apparat fra 1956.