Børnebog om transperson får ny titel: »Når man har indset en fejltagelse, kan man altid rette op på den«

»Hurra! Bogen, som tidligere har været kendt som ’George’, er nu officielt ’Melissa’«. Sådan jubler den amerikanske børnebogsforfatter Alex Gino, som foretrækker at blive tiltalt med pronominet de, på deres hjemmeside.

Alex Gino har ikke bare selv erkendt en fejl, men har også fået deres forlag til at indse den. Nemlig at det var forkert at give bogen titel efter det navn, som hovedpersonen er ked af og ikke ønsker at bruge om sig selv. Det skriver The Guardian.

Der er nogle fantastiske litterære greb i den i forhold til, hvordan den indre virkelighed er kontra den ydre virkelighed Jonas Holm Hansen, direktør for Alvilda

Alex Gino debuterede som forfatter i 2015 med bogen om eleven fra 4. klasse, der for omverdenen hedder George og bliver opfattet som en dreng, men som selv føler sig som Melissa og drømmer om at være det over for familien, alle på skolen, hele verden. Bogen fik anmelder- og læsersucces, Alex Gino vandt priser, og ’George’ blev oversat til mange andre sprog, herunder dansk. Den udkom i august 2016 herhjemme på forlaget Alvilda.

»Der er nogle fantastiske litterære greb i den i forhold til, hvordan den indre virkelighed er kontra den ydre virkelighed, som Alex Gino var en af de første til at putte på litterær formel«, siger direktør for Alvilda Jonas Holm Hansen.

»Det er ikke i orden«

Men bogen hed ’George’. Også i Danmark. Alex Gino var selv med til at putte drengenav