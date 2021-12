Kendt forfatter forudså Netflix-algoritmen før sin død. Han kaldte den blot noget andet

Forfattere er ofte en besynderlig type mennesker. Mens andre kigger væk, fastholder de stædigt blikket på folks ulykker. De opfører sig måske ligefrem som synske personer: Kun de ved for alvor, hvad der kommer til at ske.

En af de forfattere, som havde en særlig god fornemmelse for fremtiden, var amerikaneren David Foster Wallace. Det er i disse dage 25 år siden, at han udgav sit 1.056 sider lange magnum opus, ’Infinite Jest’, der af mange regnes for et absolut hovedværk i nyere amerikansk litteratur, en slags postmoderne ’Ulysses’, så vidtfavnende og vild, at ingen dansk oversætter endnu har turdet give sig i kast med det enorme værk.