Bo Tao Michaëlis: Joan Didion levede selv et liv i den luksus, hun angreb hos andre

Officersdatteren og vidunderbarnet, pigen, der som 5-årig lærte sig selv at læse og skrive, døde lillejuleaften.

Joan Didion blev født i Sacramento i 1934, statshovedstaden for det sjældent naturskønne, men dybt overfladiske Californien. Hvor både dybde og overflade mødes i et særegent samspil mellem natur og kultur: de smukke barske landskaber, som evigt lever på det dybe jordskælvs nåde og klimaets skæbnesvangre omslag over for det forfængelige, forgængelige og flygtige menneskeskabte med hurtig rigdom, olie op af jorden, vinmarker og frugtplantager, filmproduktion i Hollywood.