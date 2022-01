Konspirationsteoretikerne boltrer sig som aldrig før. Forklaringen findes måske i disse fire gamle historier

Under Donald Trump og coronakrisen har konspirationsteoretikerne boltret sig som aldrig før. På nettet flyder det over med QAnon-tilhængere, vaccinemodstandere og selvudnævnte frihedskæmpere. Her er fire bøger og essays, der kan hjælpe os med at forstå fornuftige borgeres behov for sammensværgelsesteorier.