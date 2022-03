Ja, Shakespeares Julie lugtede nok lidt af armsved. Men det har næppe generet hendes elsker, som sikkert lugtede lige så slemt

Når den historiske krimi ofrer sin kriminelle spænding for at skildre en periode med alt, hvad der er i den af lort og lokum, armod og armsved, bliver historicismen for meget, skriver Bo Tao Michaëlis i denne kommentar.