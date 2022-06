»Det er fuldstændig hul i hovedet«: Det er ikke ligegyldigt, hvilken lydbogstjeneste du vælger

Antallet af lyd- og e-bogsapps er eksploderet, og der kommer stadig flere til. Hvilke kvaliteter og mangler har de forskellige tjenester? Og er nogen bedre end andre? Vi har bedt to gæstedommere om at vurdere seks af de mest populære streamingtjenester for bøger.