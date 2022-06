Test: Hvilken slags boglæser er du?

Er du en bogorm eller typen, der falder i søvn efter to sider? Læser du kun krimier, eller rynker du på næsen ad dem? Læser du for at blive klogere eller for at blive underholdt? Test dig selv i BØGER’s bogquiz – og læs, hvilken type boglæser du er i svarene nedenfor. Så kvitterer vi med et bud på, hvad din type skal læse i sommerferien.